陸再版乾隆大藏經 捐贈北京故宮

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中國古代最後一部官刻漢文佛藏「清敕修大藏經」經版，經過多年修復，由中國大陸國家圖書館出版，由於手工製作，只刷印80部。其中一套將捐贈給北京故宮博物院，有望開放閱覽。

中新社報導，「清敕修大藏經」又稱「乾隆大藏經」。乾隆三年（1738年）竣工，雕成經版7萬9036塊，以「千字文」編號，自「天」字起、「機」字止，共724字，每字一函，全藏共724函，每函10冊，共計7240冊。

全藏共收入佛教經、律、論等部著作共1669部，7168卷。不僅包括佛教經典，還收錄了元、明、清歷代高僧大德的章疏、論著、語錄、史傳和目錄等，涉及政治、經濟、文化、天文、地理、日常生活等諸多方面。

報導說，2009年「清敕修大藏經」經版修復保護工作委員會成立，大藏經經版每塊重4.5公斤，全部經版總重360噸，總體積超過1000立方公尺，清點工作歷時2年有餘。

清敕修大藏經經版現存6萬9410塊，佚失9626塊，在現存的經版中還有20%以上的經版存在不同程度的損壞。故宮博物院院長單霽翔說，故宮獲捐的這套原版刷印大藏經將暫時存放在故宮圖書館，今後條件成熟或將對公眾開放閱覽。

清敕修大藏經是清代的官版。雍正十一年（1733），廣集經本，校勘編稿，十三年開刻，至乾隆三年（1738）完成。經版版片多數保存，大陸許多寺院所藏印本也多。1060117

(中央社)