根本是泰勒絲 英菲混血7歲童讓評審驚呆
美國鄉村小天后泰勒絲有接班人了。英國和菲律賓混血的7歲小女童維格上節目模仿泰勒絲，她隨著歌曲舞動身軀，又甩頭又摸頭，化妝服裝也超到位，儼然成了小號泰勒絲。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，維格（Xiamara Vigor）演出的是泰勒絲2008年夯歌「You Belong With Me」，她身穿的儀隊服被舞者扒開後，露出裡面的斜肩貼身閃亮小禮服，讓在場菲律賓觀眾嗨翻尖叫。
維格在演出時，又搖擺又甩頭，明星架式十足，評審也鼓掌叫好。這段表演在YouTube上已有超過100萬人次觀看。
現在成了小明星的她說，「我只是做我喜歡做的事，然後神奇的事就開始發生了」。
維格的父親是英國人，母親是菲律賓人，2人在網路上認識，11年前結婚。（譯者：中央社蔡佳伶）1060117
(中央社)
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