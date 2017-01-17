公主遊輪以高雄為母港 前進沖繩、香港、下龍灣

左起公主遊輪採購部副總經理Engene Marino、國際業務部資深副總裁Trey Hickey、長谷旅行社國際遊輪部總監塗慧宜、台灣港務股份有限公司總經理郭添貴、觀光局副局長劉喜臨、台灣港務股份有限公司董事長吳盟分、公主遊輪國際運營執行副總裁Anthony Kaufman、高雄市政府副秘書長林英斌、高雄市政府觀光局長曾姿雯、海洋局長王端仁、管碧玲助理盧宥鳴、許智傑代表李國華、林岱樺專員林吉星、公主遊輪分公司徐景奇總經理。圖：業者提供

世界第一大郵輪集團下的豪華郵輪品牌-公主遊輪，在今年10月將調度船隊中的頂級郵輪「藍寶石公主號」，首次開闢以高雄為母港的郵輪行程，推出高雄出發前往沖繩、宮古島五天四夜、六天五夜及香港、下龍灣六天五夜的郵輪旅程，提供消費者高雄出發全新選擇。

公主遊輪今（17）日於高雄市圖書總館召開盛大記者會，宣告2017年10月份將開闢以高雄為母港的郵輪航線，由公主遊輪國際行銷資深副總裁 Anthony Kaufman主持，邀請高雄市政府林英斌副秘書長、臺灣港務公司吳盟分董事長、郭添貴總經理、臺灣郵輪協會等相關單位共同出席，見證高雄母港嶄新的一刻。

依據臺灣港務公司統計，2017年郵輪預計將有646艘次，102萬人次，其中以基隆或高雄為母港的預計有494艘次、78萬人次，2017年將是臺灣母港蓬勃發展的ㄧ年。臺灣港務公司表示：「國際郵輪協會2016年的分析報告指出，臺灣目前是亞洲地區第二大客源市場，僅次中國大陸，已高於新加坡及日本等國家，可見臺灣孕藏強大的郵輪客源市場實力。」

往年臺灣母港出發的航程皆以基隆港為主，今(2017)年郵輪業者看好南台灣市場，公主遊輪、麗星郵輪皆調派旗下郵輪進駐高雄，發展高雄出發的郵輪行程，今年大南部地區的郵輪愛好者搭乘郵輪將更加便利。

為了打造臺灣郵輪旅遊的友善環境，臺灣港務公司一直致力於改善旅運設施及通關效能，基隆港正在進行碼頭浚深工程，預計於107年完工後可靠泊22萬噸級郵輪，高雄港旅運大樓於108年完成興建後亦可停靠22萬噸級郵輪，提供更佳的靠泊服務。母港通關效能部分亦皆可達到1200人/小時以上，以提供旅客優質通關服務。

臺灣港務公司表示：「在高雄市政府、港務公司、郵輪業者、臺灣郵輪協會及高雄郵輪協會的密切合作下，將共同努力推動高雄成為國際郵輪母港，未來港務公司的行銷策略將著重於推廣Fly-Cruise度假模式，吸引日本、馬來西亞、新加坡、菲律賓及印度等其他國家消費者搭乘飛機來臺轉乘郵輪，將臺灣郵輪客源市場擴及海外。」

(工商)