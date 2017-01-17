遼寧號繞台後 IDF展夜間緊急升空戰力
中共航空母艦遼寧號繞台後，空軍8架IDF戰機今天在台南基地展現夜航能力。飛官表示，台海局勢都在空軍掌握之下，國人不用擔心，因為空軍戰力絕對能維持台海空優平衡。
國防部舉行國軍春節加強戰備媒體參訪活動，今天早上陸軍十軍團和航空特戰指揮部在台中的天山教練場操演，模擬共軍機艦越過台灣海峽中線，國軍接戰情形；傍晚由空軍443聯隊在台南基地展演大兵力滑行和夜間起飛，8架IDF分兩批次進行夜間起飛，展現夜間緊急升空戰力。
空軍第三作戰隊飛官王柏文上尉受訪時表示，夜航對飛行員來講，所要面對的第一個挑戰是空間判斷，起飛之後無法分清楚天空以及海面的差別，因為天空是星光，海面是漁火，實際上所有參考只能依靠飛機上面的儀表，來做判斷。
王柏文說，夜航首先要克服的是空間感，因為身體給予的感覺不見得是正確的，在所有狀態下，都要以飛機儀表為參考，這是夜航所要面對的困難。
王柏文說，夜航部分目前443聯隊擔負任務是夜間對空攔截以及夜間對地炸射，空域由空軍作戰指揮部做出空域調配；夜航是固定訓練架次，夜間對空對地主要是對空攔截，空域如有不明機，就要攔截予以辯證，對地部分就是對地目標進行對地打擊。
「夜航因為是全儀器操作，外界沒有目視參考，相較於白天危險度提升」，王柏文說，無論在夜航或是日間情況，都要與戰管相互搭配、信任，作業都需要戰管支援。
由於遼寧艦近日繞台，媒體詢問空軍如何監控遼寧艦，王柏文說，他們都是依照上級指示起飛攔截或是偵巡操作，任務內容不便透露，緊張氣氛多多少少有，但他向國人保證，整個台海局勢都在空軍掌握之下，國人不用擔心，因為空軍戰力絕對能維持台海空優平衡。1060117
(中央社)
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