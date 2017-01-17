川普倡保護主義 習近平暗嗆沒有贏家

中國國家主席習近平今天在瑞士達佛斯世界經濟論壇（WEF）以不點名的方式，斥責美國準總統川普保護主義的想法，並表示「貿易戰爭不會有贏家」。

在美國把焦點轉向內部之際，習近平的談話凸顯北京渴望扮演更重大的全球角色。

習近平提醒其他國家，勿以犧牲其他人的方式追求他們自身的利益，並把保護主義比喻為「將自己鎖在黑暗的房間裡」以遠離危險，「雖然也許可以把風雨隔離在外，但也將讓光線和空氣難以進來」。

川普在競選期間矢言「讓美國再次偉大」，並把美國數百萬計工廠就業機會流失歸咎於中國及全球化，揚言對中國貨品課徵高達45%的重稅。

習近平在近1小時的演說沒有提到川普，但他發出的訊息有許多直指這位地產大亨。他說，「貿易戰爭不會有贏家」，經濟全球化對許多人而言已成為「潘朵拉的盒子」，但不是許多全球問題的起因，國際金融危機是由過度追求利益所造成，而非全球化。

他表明，「把全球問題歸咎於經濟全球化沒有意義」，全球化不是敘利亞難民危機及2008年金融危機的根源。

習近平另指出，坦白講，「不可能」逆轉全球資金、技術、貨品及人民的流通，他堅稱中國承諾「開放」，並捍衛全球化對新興經濟體帶來的好處。（譯者：中央社徐崇哲）1060117

(中央社)