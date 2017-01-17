川普倡保護主義 習近平暗嗆沒有贏家
中國國家主席習近平今天在瑞士達佛斯世界經濟論壇（WEF）以不點名的方式，斥責美國準總統川普保護主義的想法，並表示「貿易戰爭不會有贏家」。
在美國把焦點轉向內部之際，習近平的談話凸顯北京渴望扮演更重大的全球角色。
習近平提醒其他國家，勿以犧牲其他人的方式追求他們自身的利益，並把保護主義比喻為「將自己鎖在黑暗的房間裡」以遠離危險，「雖然也許可以把風雨隔離在外，但也將讓光線和空氣難以進來」。
川普在競選期間矢言「讓美國再次偉大」，並把美國數百萬計工廠就業機會流失歸咎於中國及全球化，揚言對中國貨品課徵高達45%的重稅。
習近平在近1小時的演說沒有提到川普，但他發出的訊息有許多直指這位地產大亨。他說，「貿易戰爭不會有贏家」，經濟全球化對許多人而言已成為「潘朵拉的盒子」，但不是許多全球問題的起因，國際金融危機是由過度追求利益所造成，而非全球化。
他表明，「把全球問題歸咎於經濟全球化沒有意義」，全球化不是敘利亞難民危機及2008年金融危機的根源。
習近平另指出，坦白講，「不可能」逆轉全球資金、技術、貨品及人民的流通，他堅稱中國承諾「開放」，並捍衛全球化對新興經濟體帶來的好處。（譯者：中央社徐崇哲）1060117
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。