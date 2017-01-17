酷航「一站」到達全世界 19個城市含稅2,388元起

酷航787夢幻客機機艙情境照。圖：酷航提供

酷航空服員與首架波音 787夢幻客機合影。圖：酷航提供

酷虎出擊! 多達19個航點$2388元起。圖：酷航提供

還以為低成本航空只能飛單一航點? 亞太最佳低成本航空酷航就是要顛覆大家的想像! 自2017年1月18日早上10:00起，酷航首度攜手同屬新加坡航空集團的新豐虎航，一次推出多達19個航點的限時優惠單程含稅$2,388元起。

無論是東南亞度假勝地峇里島、蘭卡威、普吉島與馬爾地夫，或是澳洲雪梨、墨爾本、黃金海岸與柏斯四大城，以及印度齋浦爾、清奈與阿姆利則，甚至歐洲史詩古城雅典，只要從酷航官網「一站」訂票、經由蟬聯多年全球最佳的新加坡樟宜機場「一站」轉機，都可以輕鬆飛往，想要以超值的票價環遊世界? 跟著酷航飛就對了!

不只票價優惠、航點選擇精彩，酷航也同步宣布將自1月23日起也將於新加坡樟宜機場推出全新的「自助報到機」功能，只要搭乘新加坡起飛的航班(中東吉達航線除外)，都可於航班預定起飛時間前24小時至75分鐘、使用自助報到機辦理登機，免去排隊報到的煩惱，此功能適用於個人旅客、攜帶隨身或託運行李的旅客，以及通過第三方旅遊平台所預訂航班的旅客，但不適用於透過旅行社預訂航班的團體客人或需要特殊協助的旅客(如攜帶輪椅、樂器、懷孕或視聽力不便)，如有加購倍增空間或有多個轉機航班的旅客也不適用此服務。

此次為期4天的中長程線攜手促銷，促銷期間將自1月18日10:00展開至1月21日晚間23:59止、旅遊日期自即日起至2017年5月25日止(唯雅典航線適用至2017年10月28日止)，台灣出發飛往吉隆坡、檳城、泗水、雅加達、普吉島皆為$2,388元起、飛往怡保$2,688元起、飛往蘭卡威與喀比$2,788元起、飛往合艾$3,288元起、飛往阿姆利則$3,388元起、飛往峇里島$3,488元起、飛往齋浦爾$3,588元起、飛往柏斯與清奈$3,988元起、飛往黃金海岸$4,288元起、飛往馬爾地夫$4,588元起、飛往雪梨與墨爾本$5,288元起、飛往雅典$7,888元起。

以上票價皆為單程含稅及10公斤隨身行李，每班機優惠機位有限、連續假期及特殊旺日不適用，最新機票訊息請至酷航官網查詢。

(工商)