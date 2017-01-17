英美拚經濟打稅戰 德國研擬跟進調降企業稅

針對美國與英國都規畫減稅拚經濟，德國財長蕭伯樂(Wolfgang Schauble)接受華爾街日報專訪時透露，德國已研擬跟進調降企業稅。

蕭伯樂指出，為了保持德國企業在國際戰場上的競爭力，身為歐洲第一大經濟體勢必得簡化其稅制，儘管德國反對工業大國之間打以鄰為壑的稅戰，但必要時也會考慮跟進。

他說：「在制定稅賦政策時稅率當然是重點，我們也還有操作減稅的空間。」

(工商)