英美拚經濟打稅戰 德國研擬跟進調降企業稅
針對美國與英國都規畫減稅拚經濟，德國財長蕭伯樂(Wolfgang Schauble)接受華爾街日報專訪時透露，德國已研擬跟進調降企業稅。
蕭伯樂指出，為了保持德國企業在國際戰場上的競爭力，身為歐洲第一大經濟體勢必得簡化其稅制，儘管德國反對工業大國之間打以鄰為壑的稅戰，但必要時也會考慮跟進。
他說：「在制定稅賦政策時稅率當然是重點，我們也還有操作減稅的空間。」
(工商)
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