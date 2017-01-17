UPS延長春節前收件時間 滿足歲末遞送需求

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除夕當天自行送件至UPS桃園泛太平洋轉運中心，收件時間最晚延至下午四點，為全台最晚。(圖：業者提供)

因應農曆新年前的大量遞送需求，美商優比速國際股份有限公司(NYSE: UPS)今日宣布1月25、26日延長全台取件和電話預約時間；自行送件至桃園泛太平洋轉運中心者，收件時間則延長到1月27日（除夕）下午4點，為全台收件時間最晚的快遞業者。此具彈性的收件服務時間，得以滿足客戶於農曆佳節前大量出貨業務需求。

UPS彈性調整收件時間，使客戶有充裕的時間消化歲末年關旺季的大量訂單，讓所有貨件順利通關出口，安心過新年。

1月25日起至1月26日的延長取件時間：

台北市區至晚間8點，部分地區至晚間9點。

桃園市區、新竹市區，及高雄市區至晚間7點。

台中市區至晚間6點，部分地區至晚間8點。

台南市區至晚間5點，部分地區至6點。

客戶自行送件至各服務中心的延長截止時間：

台北總公司、中和、內湖以及台中服務中心1月26日至晚間10點。

UPS桃園泛太平洋轉運中心1月27日至晚間4點。

桃園服務中心1月26日至晚間9點。

新竹服務中心1月26日至晚間8點。

台南服務中心1月26日至晚間9點。

高雄服務中心1月26日至晚間8點半。

因應農曆春節假期，UPS將於1月27日起暫停取件、送件及其他查詢服務，2月2日起全面恢復正常營業。

客戶可使用UPS的「網路報單系統」，直接在網路上自行檢視進出口報單資料，進行相關查詢、列印及下載工作；並同時提供以電子郵件申請的方式，郵寄報單到指定人員的電子信箱中，藉此縮短客戶書信往來時間，有效改善客戶年節繁雜出貨的業務流程。

(工商)