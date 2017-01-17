和尪交往4個月閃婚 翁虹甜慶結婚10周年閃爆

翁虹2007年再婚健身管理師劉倫浩。（圖／中時資料照）

翁虹曬出蛋糕和花，慶祝結婚10周年。（圖／取材自翁虹微博）

翁虹當年和老公交往4個月即閃婚。（圖／取材自翁虹微博）

翁虹曬一系列和老公的甜蜜合影。（圖／取材自翁虹微博）

翁虹微博全文。（圖／取材自翁虹微博）

昔日性感女星翁虹駐顏有術，凍齡外貌讓人看不出已經48歲，現在她雖把重心放在家庭居多，但偶爾仍會拍戲、出席活動，並不時在網上和大家分享生活點滴，今（17日）她開心曬照慶祝和老公的結婚10周年，放閃指數破表。

翁虹今在微博分享一系列和老公的甜蜜合照，以及一大束玫瑰花和印有夫妻倆合影的心型大蛋糕，寫下：「10年前的今天，我們倆僅僅在交往4個月後就把自己交給了對方，我們互相承諾無論健康與否，無論貧富與否，我們都將守護著彼此。」字句之間流露滿滿愛意，相當甜蜜。

雖然結婚10周年這天，因為翁虹有工作在身，不得已和老公分隔兩地，兩人只能隔空慶祝，但對方仍相當有心，秘密送上了蛋糕和花，令翁虹驚喜又感動，「謝謝你這些年來用你的耐心、愛心、用心讓我成為一個更優秀的女人，我更喜歡現在的自己」，一番誠摯告白令人動容，最後，翁虹也感嘆幸好這時刻還有女兒能代替她陪在老公身旁，做出溫馨結尾。

翁虹2003年和交往8個月的美國大西洋賭場副總裁伍偉傑閃婚，兩年後婚姻即破局，接著2007年再閃嫁健身管理師劉倫浩，同年10月生下女兒，雖然僅在一起4個月便互訂終生，但也已一起牽手走過10個年頭，粉絲見到女神如此幸福，也紛紛獻上祝福。

(中時電子報)