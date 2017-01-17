研究：致命心臟病 近1/5為抑鬱症所致

我要評比

根據1項新的研究，抑鬱症對心臟的危害不亞於肥胖和高血壓。英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，1項長達10年研究顯示，抑鬱症引發15%致命心臟病。

肥胖和高血壓引發的心臟病發作分別占21%和8.4%。

專家警告，這項發現至關重要，因為根據世界衛生組織（WHO），全球有3億5000萬人罹患抑鬱症。

研究報告主筆、德國慕尼黑工業大學（Technical University Munich）拉德維希教授（Karl-Heinz Ladwig）說：「抑鬱症是心血管疾病風險因子，這幾乎沒有疑問。」

拉德維希教授說：「現在的問題是，抑鬱症和吸菸、高膽固醇、肥胖或高血壓等其他風險因子關係為何？」

「每個因子扮演多大角色？」

為評估各項風險，拉德維希教授的團隊分析3428名年齡介於45至74歲的男性患者，過程長達10年。

他們評估抑鬱症對心臟的影響程度，再與另外4項最常見的風險因子做比較，即高血壓、高膽固醇、吸菸和肥胖。

研究期間，有557人過世，其中269人死於心臟疾病。

他們的研究顯示，其中15%的死亡案例是抑鬱症所導致，而高血壓和吸菸分別引發8.4%到21.4%心臟疾病相關死亡。

拉德維希教授說：「我們的數據顯示，抑鬱症的危害程度，介於幾個主要的非先天心血管疾病風險因子的中間位置。」（譯者：中央社劉文瑜）1060117

(中央社)