年改國是會議議程出爐 依主題分3組開會
年金改革國是會議將在22日於總統府登場，會議議程今天晚間出爐，總統蔡英文將出席致詞，接著依照主題分為三組會議，最後再進行分組報告，會議結論將作為年金改革修法的依據。
總統府發言人黃重諺今天表示，為確保民眾安全，避免陳抗影響學測考試，年金改革國是會議訂1月22日全天舉行，並移回總統府辦理，也象徵政府貫徹年金改革有始有終決心。
年金改革委員會今天在官方網站公布國是會議的議程，會議時間從早上9時到晚間7時，早上先由年金改革委員會召集人、副總統陳建仁致詞，接著由蔡總統致詞，再進行國家年金改革報告。
從10時開始一直到下午5時進行分組會議，分為第一組給付、領取資格，第二組基金管理、財源，第三組制度架構、特殊對象、制度轉換。下午5時30分到6時30分進行分組報告，最後閉幕典禮。
年金改革委員會指出，會議相關資料及會議紀錄均公開於網站，開會期間並將全程網路直播；年金改革國是會議的結論將作為年金改革修法的依據，修法草案將循行政院、考試院行政程序，送請立法院審議。1060117
(中央社)
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