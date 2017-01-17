高屏溪左岸競圖，打造屏東新門戶

我要評比

屏東縣政府推動高屏溪左岸點亮新門戶整體營造計畫，舉辦創意競圖，參賽作品水準很高。（潘建志攝）

屏東縣政府推動高屏溪左岸點亮新門戶整體營造計畫，舉辦創意競圖，參賽作品水準很高。（潘建志攝）

屏東縣政府推動高屏溪左岸點亮新門戶整體營造計畫，舉辦創意競圖，評審委員邀請產官學界，景觀、建築、生態及都市等領域的專家。（潘建志攝）

高屏大橋是進入屏東的門戶，但長期來高屏溪岸卻荒蕪破敗，毫無門戶氣勢。屏東縣政府推動左岸點亮新門戶整體營造計畫，為了廣納公民參與，縣府舉辦創意競圖，吸引不少學子青年參賽，整體水準相當高，希望未來能依此藍圖打造新左岸。

屏東高屏溪岸除了有豐富生態環境外，還有高屏舊鐵橋、眷村等歷史文化遺產。縣府推出的計畫，以高屏溪左岸及六塊厝為核心，結合水岸溼地、眷村鐵橋等，希望打造生活、生態、生產三生完整的生活圈。

縣府也舉辦創意競圖活動，吸引國內17所大學學子及留美青年參加，共收到150件作品，初審後選出43件，將平面圖製作模型參與決賽，分生態大河廊組、眷村活化組、文化鐵道組3組，各選出前3名。

縣府城鄉發展處長張桂鳳表示，這次參賽作品水準很高，例如有參賽者將眷村美食導入空間，以「煮傳秘方」主題串聯整體，讓人印象深刻；因此評審委員也不能馬虎，邀請的都是產官學界，景觀、建築、生態及都市等領域的專家。

張桂鳳說，舉辦競圖是希望更多人參與公共事務，也激發更多靈感，一起打造我們的生活空間；金獎選手能獲得12萬元，未得獎者也會頒發6000元，鼓勵他們積極參與。相關模型會在屏東青創P基地展出至2月5日，歡迎民眾新年走春造訪參觀。

(中時)