川普嗆美元太強 美元指數重挫

我要評比

打破近代歷任總統避談美元價位的傳統，美國總統當選人川普(Donald Trump)在接受華爾街日報專訪時明白表示「美元過強」，而原因之一是中國壓低人民幣，川普還指出，美元太強不利美國企業與他國對手競爭。

受到川普喊話影響，美元對主要對手貨幣全面大跌，其中對日圓與歐元分別貶破113日圓與1.07美元關卡，重貶逾1％，兌一籃子貨幣的美元指數最低觸及100.52，創1個多月新低。

(工商)