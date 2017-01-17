年金改革 政委林萬億18日赴立院溝通

總統蔡英文日前指示要做好年金改革方案溝通，行政院政務委員林萬億今天說，明天下午將赴民進黨立法院黨團，溝通年金改革議題。

林萬億晚間受訪表示，他明天下午1時將前往民進黨立法院黨團，向立委報告年金改革委員會進度，及接下來的國是會議、修法等進行方式，爭取立委支持。

蔡總統16日指示，各部會積極準備年金改革方案的社會溝通，務必讓社會各界了解年金改革的目標、方向及影響，避免不實的傳言造成不必要的爭議，影響年金改革的推動，並由林萬億向立法院黨團報告年金改革方案。1060117

(中央社)