國際特赦組織：歐洲反恐措施損人權

過去2年來，歐洲各國恐攻不斷，各國政府也紛紛升高監視警戒，但國際特赦組織認為，歐洲國家執行的反恐措施損及人權，根本是「歐威爾主義」再現。

從法國查理週刊槍擊、巴黎恐怖攻擊、布魯塞爾恐攻，到德國柏林耶誕市集卡車攻擊，過去2年裡歐洲各國恐怖攻擊頻傳，許多國家為了確保社會治安，紛紛祭出包括電話、網路監控等高規格監管措施，但也面臨是否侵犯人權的疑慮。

國際特赦組織（Amnesty International）公布的最新報告就指控歐盟國家的反恐措施，賦予安全與情報機構大規模監控民眾的作法損及人權，根本是「歐威爾主義」（Orwellian），透過宵禁、旅遊禁令與監控個人為手段監控那些不知情的民眾。

這個組織的歐洲區主任達胡辛（John Dalhuisen）指出，這些個別的反恐措施令人擔心，若是整體觀察更會讓人感到不安，這些不受約制的權力，讓長期以來被認為是理所當然的自由遭到踐踏，社會正面臨自由成為例外、恐懼成為規範的危險時機。

報告指出，從2014年起，歐洲許多國家以安全為由，透過這項反恐措施的推出，得以強化行政權力，剝奪司法限制言論自由，讓人權因為政府的高度監控受到損害。

以法國來說，2015年，超過380人因為涉及恐怖攻擊遭到起訴，其中1/3是未成年人。而從2015年11月中旬的巴黎恐怖攻擊以來，法國已經延長緊急狀態5次之多，這項措施給予安全部隊有權禁止示威遊行，並在沒有搜索權的情況下進行搜查。1060117

(中央社)