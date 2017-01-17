4小時下完1個月雨量 菲南大城變澤國
1場突如其來的暴雨引發山洪，讓菲國南部大城卡加延德奧羅市（Cagayan De Oro）頓時成為水鄉澤國，許多汽車浮起相互碰撞，低樓層住戶家具全泡湯。
受到低氣壓以及冷鋒交互作用的影響，民答那峨島北部地區昨天下起傾盆大雨，菲律賓氣象局記錄了166.2毫米的降雨量，據形容，這相當於1個月的降雨量於4個小時內下完。
水災發生於昨天，卡加延德奧羅市今天已經放晴，但許多地區仍有積水。在電視新聞的報導及社群網路分享照片之下，災情直到今天才受到大馬尼拉地區民眾的注意。
從菲律賓紅十字會臉書網頁上的照片可以看到，當地像威尼斯水城一樣「路可行舟」，汽車浮在水上相互碰撞，救難人員以塑膠筏救出受困的居民，民眾涉水返家，水深及肩。
當地居民在電視訪問中說，水漲得很快，才進商場不久，一出來整座停車場已成湖泊。
地方官員說，山地樹林遭濫伐，使得暴雨引發山洪傾瀉而下，使得整座城市成為水鄉澤國，許多地區斷電，泥水沖進許多民眾的家中。
截至今晚，已知有7人死亡，近7000人被疏散到臨時收容所。
卡加延德奧羅市已於今天宣布進入災難狀態。1060117
(中央社)
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