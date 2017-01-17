英相闡明脫歐計畫 將離開歐洲單一市場

英國首相梅伊今天發表重要演說，闡明英國脫離歐洲聯盟的計畫，表明英國將離開歐盟單一市場，以期能夠限制移民入境，但英國與歐盟談判達成的最後協議尚須經國會表決。

法新社報導，梅伊在這項備受期待的演說中表示：「脫歐必須表示能夠控制來自歐洲的人口，我們將會做到。」

她又說，英國將尋求與歐盟達成貿易協議，讓英國脫歐後仍能「在最大可能情況下進入」這個市場。

由於梅伊宣布脫歐協議會送交國會表決，英鎊今天出現反彈，回升到1.23美元以上。但英鎊走強影響跨國企業的股價，倫敦股市下挫。

梅伊表示，與歐盟談判過程難免要有所妥協，但務必要盡可能增加確定性，而且要受到適當監督。她說：「我今天可以證實，政府會把英國與歐盟談成的最後協議交付國會兩院表決，然後才會生效。」

梅伊表示：「我們認為在獨立自主而放眼全球的英國與我們在歐盟的友邦盟國之間，可以建立新而平等的夥伴關係。不是歐盟的部分會員，也不是歐盟的準會員，或是任何讓我們處於半留半退地位的關係。」

她又說：「我們不會尋求採行別的國家已享有的模式。我們不想在離開後還緊握部分會員資格。不，英國將會離開歐盟，而我的任務是為英國取得好的協議。」

她說，英國將尋求透過涵蓋廣泛而具雄心的新自由貿易協定，盡最大可能爭取進入歐盟市場。1060117

(中央社)