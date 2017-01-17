區長機要任命 蘇煥智：造成直轄市長大派閥壟斷
綠委委羅致政、陳其邁、陳亭妃、陳賴素美提案修正「地方制度法」，將直轄市及各市區長改為市長也可任命機要人員出任，引發「綁樁」爭議。前台南縣長蘇煥智表示，此舉將使行政資源更有效集中在市長派系，直轄市長可藉此優勢形成全國性 「大派系」壟斷。
區長改為機要職，前台南縣長蘇煥智在臉書上羅列可能造成的衝擊，包括：行政資源更有效集中在市長派系，形成地方獨大的派閥；地方不同意見將很難出聲，連不同派系議員都受到威脅；直轄市長成為地方大諸侯，對中央領導者也構成威嚇效應，將導致全國性資源配置上，更不利於一般縣市，資源差距擴大；直轄市長可藉此優勢形成全國性「大派系」，對國家領導構成實質牽制性，未來國家領導系統，可能形成幾個直轄市長的派閥聯合壟斷。
不過，蘇煥智也提到，這個題目仍有客觀討論的空間，不必一概否定。
(中時電子報)
文章來源：蘇煥智：區長機要任命將造成大派閥壟斷
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