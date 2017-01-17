中國聯通與阿里聯手 手機號將可自由選擇

據財新獨家報導，中國聯通與阿里戰略合作下首個管理手機號碼平台「卡號雲」，正式在廣西、黑龍江和內蒙古展開試營運，未來聯通將可透過此平台整合全國IT系統，並建立雲端平台，這將打破各省系統分立的情形，消費者將可自由選擇手機號碼。

中國聯通軟件研究院院長耿向東接受媒體訪問表示，中國3大電信商的IT系統都是以省為單位建立，導致各地代理商都只能拿到部分號碼，限制了消費者開戶時可選擇的號碼範圍；對業者來說，號碼過於分善也不利於跨地區利用。

報導稱，中國聯通預計將在半年後將此平台推廣至全省，這將有助於聯通集中管理所擁有的手機帳號，並提升其利用率。未來只要這個號碼，消費者就可以申請。

此次戰略合作共有3家企業參與，中國聯通負責為平台提供基礎設施服務，阿里則是負責作業系統，另外深圳企業天源迪科負責開發垂直應用。

至於對於阿里而言，這有利於阿里進入傳統產業。報導表示，以往阿里多向初創企業提供雲端服務，與傳統企業合作，有助於阿里維持雲端業務增長。

根據阿里巴巴集團2017財年第2季財報，阿里雲計算業務當季收入14.93億元人民幣，佔集團總營收的4.35％，年增長130％。

(工商)