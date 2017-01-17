陸2016金融詐騙最猖獗 受騙人均損失4萬人民幣
根據和訊網報導，打擊網路詐騙是2016年度熱詞之一，由公安機關與360安全中心聯合發起的獵網平台近日發佈《2016年網路詐騙趨勢研究報告》顯示，網路詐騙數量雖有所下降，但是人均損失卻顯著增長。其中金融理財類的詐騙數額最多，人均損失近4萬元（人民幣，下同）。
據報告統計，2016年共收到全國用戶提交的網路詐騙舉報2萬623例，舉報總金額1.95億多元，與2015年相比，網路詐騙的舉報數量雖然下降了17.1%，但人均損失卻增長了85.5%。
以涉案金額統計，金融理財是受害者損失資金最多的詐騙類型，去年涉案金額達7411.4萬元，占比爲37.9%；其次是賭博博彩詐騙、涉案總金額3067.4萬元，占比爲15.7%；虛假兼職、身份冒充詐騙的涉案金額分列第三和第四位。
從網路詐騙受害人群的分佈來看，廣東、山東、江蘇、河南、和四川這5個省級行政區被騙用戶最多，舉報數量約占全國舉報總量的35.4%。廣東省的被騙用戶人數竟然超過第二名近一倍，達到2500多人。
而一線城市經濟發達，網上購物和手機支付高度普及，遭網路詐騙造成的經濟損失也更爲突出。北京網民舉報的詐騙損失金額達到903.2萬元，深圳、上海、廣州的損失金額也在500萬元以上。
(旺報)
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