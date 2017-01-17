阿里巴巴領頭 陸成立打假聯盟

我要評比

在阿里巴巴集團的倡議下，大陸首個「大資料打假聯盟」在杭州成立。該聯盟致力於依託大數據和互聯網技術，讓打假更有力、更高效、更透明。

據新華社報導，該聯盟的首批成員包括華為、LV、施華洛世奇、多樂士、三星、索尼、貝德瑪、赫基集團等20個海內外品牌及企業。

(旺報)