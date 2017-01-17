郭雪芙緋聞男友酒駕被抓 懺悔歉：做了不良示範

宮以藤酒駕被移送，懺悔「不會再犯」。（圖／中時資料照）

23歲男星宮以騰去年2月以電視劇《聶小倩》出道，之後在新版《惡作劇之吻》飾演阿金而打開知名度，日前又曾被拍到連續2晚在郭雪芙香閨過夜受到關注，今（17日）卻傳出酒駕被移送。

據《蘋果日報》報導，宮以騰17日凌晨拍完戲後，和劇組人員聚會小喝了一杯，結果在內湖碰上臨檢，酒測值達0.5，之後便去警察局作筆錄。對於酒駕一事，宮以騰透過經紀人郭靜純說：「很後悔，做了不良示範，對大家很抱歉，下次不會再犯。」郭靜純則表示不影像現正拍的戲，但會記取教訓。

(中時電子報)