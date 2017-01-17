川普推特讚錯伊凡卡 山寨女兒趁機大酸
美國準總統川普累了嗎？即將入主白宮的川普原本要在推特上稱讚自家長女伊凡卡（Ivanka Trump），卻意外讚美到英國的伊凡卡．瑪吉克，鬧出連自己女兒都傻傻分不清的大笑話。
美聯社及美國CNBC報導，川普轉推一名推特用戶的留言，內容說川普的女兒伊凡卡是「一名擁有真性情和格調的偉大女人」。
但這名推特用戶標記到錯的伊凡卡，川普也跟著錯。他們標記的伊凡卡是來自英格蘭南部布來頓（Brighton）的伊凡卡．瑪吉克（Ivanka Majic）。
這則推文很快獲得注意，已有數千人轉推。
瑪吉克任職於英國地方政府，她今天在推特上回覆川普說，「你是身負重責大任的人，我想建議你，在推特上多留意，以及多花時間瞭解氣候變遷」。
瑪吉克說，這不是她第一次在社群媒體上被誤認為是伊凡卡，她先前都呼籲那些發推文給她的人票投希拉蕊。
她在電話訪問中告訴英國獨立電視台（ITV）：「好笑的是，雖然我獲得這等關注，但我的政治理念和川普相差十萬八千里。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060117
(中央社)
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