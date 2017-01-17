去年訪日外籍旅客 每6人有1人來自台灣

我要評比

2016年訪日外籍旅客達到創新高的2403萬9000人次，其中台灣旅客破400萬人次。台灣旅客去年在日本消費約5245億日圓，折合約新台幣1476億元，次於大陸，名列第二。

日本觀光廳估算，2016年訪日客消費金額逾3兆日圓7000萬（約新台幣1兆元），也創新高。

日本官方統計數字顯示，2016年訪日外籍客達2403萬9000人次，比前年增逾430萬人次（增幅21.8％），創下新高紀錄。

分析原因，主要是日本與亞洲各國的航空路線、遊輪靠港增加，以及日本針對中國大陸、越南等旅客實施放寬簽證措施，加上擴大對外籍旅客的消費稅免稅制度。

以國別、地區等來看，來自中國大陸的旅客比前年增27.6%，達637萬300人次，其次是南韓客增27.2%，達509萬300人次、台灣客增13.3%，達416萬7400人。香港旅客增20.7%，達183萬9200人。

日本目標在2020年招攬外籍旅客達4000萬人次，今後還要加強住宿設施以及攬客體制，並開拓觀光資源。

日本觀光廳表示，訪日外籍客2016年因購物、住宿等的消費金額估算達3兆7476億日圓，較2015年增7.8%，連續4年創新高。

以國別等來看，中國大陸旅客消費額增4.1%，為1兆4754億日圓、占整體的約4成。其次是台灣旅客消費額增0.7%，約5245億日圓。第3名是南韓旅客，消費額增18.9%，增為3578億日圓。

雖然訪日的外籍旅客消費金額創新高，但每人平均消費額為15萬5896日圓，比過去最高紀錄，也就是前年的消費額大降了11.5%，為4年來首度出現外籍旅客平均每人的消費額減少。

尤其是訪日中國大陸旅客平均每人消費額降低，中國大陸政府調高民眾將高額商品帶進中國大陸時所課稅金，平均消費額因此減少了18.4%。也就是所謂的「爆買」（掃貨）情況明顯減緩。1060117

(中央社)