小威克服逆境 挺進澳網第2輪
世界排名落到第2的美國女將小威廉絲（Serena Williams），今天在澳洲網球公開賽首輪無視高溫與外界對其狀態的質疑，以6-4、6-3解決瑞士對手班西琪（Belinda Bencic）。
小威因背傷，先前曾休戰一段時間。去年9月她在美國公開賽準決賽爆冷落敗後，已鮮少出賽，且在本月的奧克蘭經典賽第2輪因88次非受迫失誤而輸球。
但今天她挺過戰況緊繃的首盤後，第2盤主宰戰局，最後在中央球場拿下引人注目的勝利。
35歲的小威目前正力爭空前的第23座大滿貫賽金盃，這場比賽她的未婚夫、社群媒體Reddit共同創辦人瓦尼安（Alexis Ohanian）在場邊觀戰。
她說：「現在我沒什麼可輸的。每場比賽、每個錦標賽，我都是為樂趣而戰。」
小威次役對手是捷克的莎伐洛娃（Lucie Safarova）。莎伐洛娃今天救回9個賽末點後，才擊敗比利時的葳瑪雅（Yanina Wickmayer）。（譯者：中央社徐崇哲）1060117
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。