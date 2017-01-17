小威克服逆境 挺進澳網第2輪

世界排名落到第2的美國女將小威廉絲（Serena Williams），今天在澳洲網球公開賽首輪無視高溫與外界對其狀態的質疑，以6-4、6-3解決瑞士對手班西琪（Belinda Bencic）。

小威因背傷，先前曾休戰一段時間。去年9月她在美國公開賽準決賽爆冷落敗後，已鮮少出賽，且在本月的奧克蘭經典賽第2輪因88次非受迫失誤而輸球。

但今天她挺過戰況緊繃的首盤後，第2盤主宰戰局，最後在中央球場拿下引人注目的勝利。

35歲的小威目前正力爭空前的第23座大滿貫賽金盃，這場比賽她的未婚夫、社群媒體Reddit共同創辦人瓦尼安（Alexis Ohanian）在場邊觀戰。

她說：「現在我沒什麼可輸的。每場比賽、每個錦標賽，我都是為樂趣而戰。」

小威次役對手是捷克的莎伐洛娃（Lucie Safarova）。莎伐洛娃今天救回9個賽末點後，才擊敗比利時的葳瑪雅（Yanina Wickmayer）。（譯者：中央社徐崇哲）1060117

(中央社)