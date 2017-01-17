亞洲觀光客推升2016全球旅遊人數

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世界觀光組織今天指出，全球國際觀光客人數2016年成長4%，達12億人次。到國外旅遊的亞洲人有明顯成長，另一方面因安全疑慮，旅遊歐洲的人數受到衝擊。

設在馬德里的世界觀光組織（World Tourism Organization）表示，住在亞洲，前往亞洲及世界其他地區觀光的亞洲人較2015年成長8%。

亞太地區也是受歡迎的旅遊地，成為繼歐洲之後，觀光客人數第2多的地區。

聯合國旗下的世界觀光組織警告說，去年遊歐洲的觀光客人數仍有6億2000萬人，但因安全疑慮，遊歐洲的觀光客人數成長減緩。

世界觀光組織負責人拉法依（Taleb Rafai）告訴記者，歐洲的數據各國情況很不同。他拒絕透露最多遊客造訪國家排名，僅說稍晚會公布。

2015年，法國排名第一，其次是美國和西班牙。（譯者：中央社羅苑韶）1060117

(中央社)