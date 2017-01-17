台灣軟實力 漫畫創作新世代來臨

台灣漫畫讚現軟實力！第44屆法國安古蘭國際漫畫節將於1月26日至1月29日在法國安古蘭舉辦，且文化部連續6年帶領臺灣優秀漫畫家，及漫畫出版業者參展，設立「臺灣館」打造臺灣漫畫藝術品牌。

文化部人文及出版司副司長鄧美容表示，自2012年參展以來已陸續售出國際版權如邱若龍《漫畫巴萊》、小莊《80年代事件簿1, 2》與《窗》、安哲《不安分的石頭》，以及米奇鰻的《最劣歐洲遊記》西班牙文版、鄭問《東周英雄傳》德文版，漢寶包《幻境少女Alice》、常勝《奧德曼1-5》、水晶孔《流浪小孩》法語版，在國際漫畫市場拓展上，獲得亮眼成績。

2017年「臺灣館」主題「臺灣漫畫公寓：夢想的基地」，以一間臺北公寓呈現漫畫家閱讀、創作、遊樂的個人生活空間，邀請參展民眾身歷其境感受創作者的獨有特色，本屆主視覺圖案則邀請陳沛珛以此概念延伸設計創作。

主題館內另外也規劃數位專區，除了展示臺灣數位平臺及原創作品，其中獲文化部補助參展之aniComic數位平臺，顛覆以往數位漫畫呈現方式，使臺灣漫畫原創作品拓增更多跨界運用的可能。

此次臺灣館參展漫畫家，包括4位年度漫畫家游圭秀、左萱、陳穩升、Adoor YEH、本屆新秀獎得主覃偉，還有文化部選送之駐村漫畫家劉宜其(61Chi)、陳沛珛，畫風從細膩經典的風格到個性化的新生代創作，呈現多元、豐富的臺灣創作新貌。

(旺報)