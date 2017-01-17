三峽北大社區公車車禍造成4傷
今晚(17日)8時13分左右，新北市三峽區三樹路336號前傳出公車車禍，一部首都客運公車與休旅車相撞，造成休旅車2大2小共4名乘客受傷，首都客運的車頭也全毀。
警方調查，事發時蔡姓司機剛停好車，與34歲吳姓妻子分從前座兩側下車後開啟後車門，準備將4歲龍鳳雙胞胎幼童抱出汽車，卻無端被公車追撞。鄭姓公車司機也坦承，是因為一時恍神才偏移撞車，警方初步認定他應負肇事責任。
據目擊民眾表示，轎車上四名乘客均受傷，其中疑似駕駛的41歲蔡男卡在公車底下，救出後發現有顱內出血及左小腿骨折現象，送恩主公醫院急救中；34歲吳女則躺在人行道上，有頭部挫傷、鎖骨骨折，吳女和4歲龍鳳胎均送亞東醫院，其中男童頭部有擦傷。
至於肇事原因，目前正由警方深入調查中。
(中時)
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