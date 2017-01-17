川普賀禮？通用汽車宣布投資美國10億美元

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美國候任總統川普砲轟通用汽車（GM）仍從墨西哥進口汽車，揚言重課邊境稅，該全美汽車龍頭有了回應動作，據內情人士透露，通用將宣布在國內投資至少10億美元。

《華爾街日報》引述內情人士報導，通用最快會在周二公布這項投資國內工廠計畫，目的在兌現其增加美國製造業就業機會的承諾，此項投資可望新增1,000個職缺。

即將於本周五就職的川普，除曾在推特發文威脅要對通用課重稅，上周的選後首次記者會上也公開對通用施壓。川普記者會中感謝福特（Ford）及飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）宣布在美投資計畫，合計可創造2,700個工作，接著話鋒一轉將矛頭指向通用，呼籲這家汽車龍頭跟進。

通用法務長葛利登（Craig Glidden）周一受訪時，拒絕進一步證實投資計畫細節，僅強調通用揭露的任何投資計畫，都是經過長期擘畫，並非回應川普的施壓。

(工商)