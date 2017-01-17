扁低調北上 與凱達格蘭基金會董事餐敘

我要評比

前總統陳水扁一手創立的凱達格蘭基金會，董事長、民進黨立委高志鵬今晚宴請董事，陳水扁兒子陳致中表示，純聯誼性質，是私人餐敘。陳水扁也刻意迴避媒體採訪。

高志鵬做東，晚間在台北喜來登飯店萬春亭舉辦凱達格蘭基金會董事尾牙，與會者包括民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委蔡易餘、遠景基金會董事長陳唐山、台灣民意基金會董事長游盈隆、憲法學者李鴻禧等人。

蔡易餘受訪表示，陳水扁心情很好，非常低調，這是私人餐敘不對外公開。

陳唐山也說，凱達格蘭基金會是陳水扁一手創立，他主要感謝基金會董事們辛勞。

陳致中也不願多談，僅表示這場餐敘是董事尾牙，純聯誼性質，由高志鵬宴請基金會董事們，選在台北主因基金會董事在台北市居多。1060117

(中央社)