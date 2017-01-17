英相稱脫歐退歐盟單一市場 投資人反應佳
英國首相梅伊今天說，英國一旦離開歐洲聯盟將不會續留歐盟單一市場，將力爭與歐盟達成最好的協議，否則將以低企業稅爭取外商投資。市場投資人對此反應佳，英鎊反彈。
這是去年7月梅伊接任首相後，針對脫歐議題發表的最重要談話，市場投資人反應正面，英鎊匯價反彈回升。
梅伊計劃3月底前啟動里斯本條約第50條，與歐盟展開脫歐談判，她今天公布12項談判重點，明確指出，英國必須離開歐盟單一市場，否則就失去脫歐的意義。
但梅伊承諾，將會盡最大努力在脫歐後爭取進入單一市場，同時並宣布，脫歐談判的最後協議將交給國會上議院及下議院表決，如此一來，國會將有權力封殺協議。
今天公布的其它有關脫歐談判的重點還包括：退出目前的歐盟關稅同盟，但會爭取新的協議；取回邊境控制權，不再讓歐盟會員國公民自由進出英國；重拾司法管轄權，不再受制於歐洲法庭。
在記者會上梅伊展現強硬的立場與態度，她說，英國寧可和歐盟沒有達成任何協議，也不要有任何不當的協議，如果歐盟企圖對英國進行懲罰性協議，英國將推出具有競爭力的稅賦制度，爭取外國企業在英國投資營運。1060117
(中央社)
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