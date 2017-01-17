太逼真！刑警扮搶匪假搶劫真宣導
春節將近，各金融機構、銀樓等處都有大量資金匯入、提取，容易成為搶匪覬覦下手目標，東港警分局為防範重大治安事件發生，今天特地出動30名警力在土地銀行進行防搶演練，希望藉此提升金融機構應變能力。
警方指出，2名搶匪由刑警擔綱演出，以共乘機車方式在銀行附近尋找作案目標，待被害人領完款走出門口後，立即上前行搶，但銀行保全在聽見被害人呼救後，也隨即按下警報器報警，警網立即前往支援並在周邊路口實施攔截，最後成功逮獲嫌犯。
東港警分局呼籲，民眾如欲運用大量現金，可隨時向當地警察機關申請警力護鈔以策安全，若遇搶奪案件，則應保持冷靜，立即記下車號與歹徒逃逸路線，然後迅速播打「110」報案。
(中時)
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