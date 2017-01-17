經濟數據造假 遼寧官方首度認了

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中國大陸遼寧省省長陳求發在人大會議開幕式政府工作報告時首次對外確認，遼寧省所轄市、縣，在2011年至14年財政資料造假，「頂著面子上難看的壓力，認真地擠壓水分」

人民日報報導，遼寧是東北工業大省，一度經濟成長增速高達12.8%，高於全大陸平均增速近兩個百分點，但近年經濟急速下滑，在大陸各省市墊底。遼寧2016年經濟成長約3.4%。

陳求發在政府工作報告中表示，去年遼寧地區生產總值、規模以上工業增加值、固定資產投資、出口額等指標未能完成預期目標，主要原因是過去一個時期，「發展思路背離黨的實事求是思想路線」，經濟資料含有「水分」，過度膨脹造假。

報告引述大陸國家審計署2016年的一份文件稱：「遼寧省所轄市、縣財政普遍存在數據造假行為」、「虛增金額和比例從2011年至2014年，呈逐年上升趨勢」、「除財政數據外，其他經濟數據也存在不實的問題」。

報導引述一名遼寧地級市政府研究室主任說，遼寧還「欠下了近兆元的巨額債務，遼寧現在不是在平地起樓，而是在坑底爬坡」。

報導說，遼寧省虛增最高的年份是2014年，虛增比例高達23%。

2014年以來，遼寧經濟數據突然嚴重下滑，主要經濟指標大幅下降，但經濟社會基本穩定，民生也未受太大影響。對此，遼寧省社會科學院副院長梁啟東分析，這種崩跌的經濟下滑很難用經濟模型來解釋，顯示之前的經濟數據可能存在大範圍造假。

報導引述當地經濟研究專家說，遼寧省一些縣區過去經濟數據至少有20%至30%的「水分」。瀋陽周邊有一個縣，2013年統計的財政收入是人民幣24億元，審計署審計後，修訂到不到11億元，類似情況的並非個別現象。1060117

(中央社)