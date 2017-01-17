機器人搶工作 法辯論每月發2萬5新構想

我要評比

法國社會黨總統候選人初選辯論會中，有2人主張無條件發放每個成人每月750歐元（新台幣2萬5300元），部分因素是到2025年，法國會流失300萬個工作，由機器人取代。

英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，爭取社會黨提名的7人中，前教育部長阿蒙（Benoit Hamon）支持這項作法。如當選，他承諾要逐步引進這項沒有附加條件的月費。

阿蒙主張，工作變得較稀少之際，固定有保障的收入可讓人們不再擔憂未來，可以有更多時間陪伴家人，或是服務有需要的人。

另也可激勵人們冒險、創業及嘗試新活動，而不必擔心會喪失福利金。

另一名也主張基本收入的是前歐洲議會議員班納米亞斯（Jean-Luc Bennahmias），但他過關的機會渺茫。

阿蒙提議漸進式引進基本收入的作法，先對窮人及18至25歲青年每月發放600歐元，接著再增加到所有成人一體適用750歐元，估計每年支出將達4000億歐元。

阿蒙表示，可對自動系統和機器生產的商品和服務課稅，用來支應這項讓國民有基本收入的作法。

反對人士表示，這麼做只會讓公司將機器人移往他處，不受法國稅務機關約束。

芬蘭已經率先實施類似保障基本收入的試驗。（譯者：中央社羅苑韶）1060117

(中央社)