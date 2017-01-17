中壢泰豐輪胎大火 晚間近10時熄滅
位於桃園市中壢區的泰豐輪胎工廠17日下午3時許驚傳火警，火勢一發不可收拾，黑色濃煙伴隨火勢直竄天際，遠至數10公里遠的新北市，都能見黑色濃煙往上竄，火場方圓數公里充滿橡膠燃燒惡臭，火勢波及部分鄰近民宅，所幸未延燒，共有141戶民眾撤離，到公所或其他地區避難。大批警消灌救，約在晚間7時許控制火勢，徹夜撲救於晚間9時50分熄滅火勢，目前殘火處理中，至於火警原因仍待進一步調查。
桃園市政府環保局表示，火災產生明顯粒狀汙染物散布於空氣中，造成空汙，後續將依違反《空氣汙染防制法》第31條第1項告發，最高可處100萬罰款，若造成民眾財產損失，市政府將協助求償。
環保局也說，持續監測現場空氣品質，檢測揮發性有機物濃度為0.79ppm，判讀數值不高，研判主要污染物來自碳黑產生的粒狀物汙染。籲請民眾勿過度擔心，若有呼吸道疾病或過敏體質的民眾盡量避免外出。
(中時)
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