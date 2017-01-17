中信明開訓 彭政閔未簽約仍會出席

彭政閔。（資料照，范揚光攝）

中信兄弟將在18日於屏東中國信託公益園區舉行春訓開訓典禮，不過最受矚目的2名自由球員「恰恰」彭政閔、王勝偉，至今還未完成簽約，明天能否談定也還很難說，但兩人將會出席開訓。

彭政閔和王勝偉都在去年季後行使自由球員權利，中信兄弟也全力留人，原本外界預期球團能在明天開訓前公佈兩人新約，但談約今天還未達共識，仍要繼續溝通。

去年是彭政閔和中信兄弟的5年球員約最後一年，月薪55萬，今年可能再簽下複數年約，外界預估他的月薪有望衝上80萬大關，他透過經紀公司和球團談約，而兄弟領隊楊培宏今天(17日)表示，目前與恰恰的合約只差細節還未敲定，未必開訓公佈新約。

(中時電子報)