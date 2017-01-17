32歲女模交往1年 閃嫁同門師弟
32歲的模特兒廖奕琁（Kelly）17日在沖繩嫁給同門藝人鈴木有樹Yuki，小倆口在知名婚禮聖地「Ginoza Resort美之教會」結婚，十分浪漫，兩人的藝人好友劉以豪、大久保麻梨子都到場見證及分享喜悅。兩人當初因拍攝廣告認識進而相戀，鈴木有樹去年8月向廖奕琁Kelly求婚，交往1年，2月26日在台北辦婚宴。
廖奕琁曾是芭蕾舞者，後以模特兒工作為重心，她人氣也高，去年還獲網友票選人氣最夯的車模女神第2名。來自日本的鈴木有樹現年38歲，從廣告和MV發跡，2013年曾拍過台劇《我愛你愛你愛我》，去年參演田馥甄《靈魂伴侶》MV。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。