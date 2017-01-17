32歲女模交往1年 閃嫁同門師弟

小倆口甜蜜婚紗照。(凱渥提供)

小倆口甜蜜婚紗照。(凱渥提供)

小倆口甜蜜婚紗照。(凱渥提供)

小倆口甜蜜婚紗照。(凱渥提供)

32歲的模特兒廖奕琁（Kelly）17日在沖繩嫁給同門藝人鈴木有樹Yuki，小倆口在知名婚禮聖地「Ginoza Resort美之教會」結婚，十分浪漫，兩人的藝人好友劉以豪、大久保麻梨子都到場見證及分享喜悅。兩人當初因拍攝廣告認識進而相戀，鈴木有樹去年8月向廖奕琁Kelly求婚，交往1年，2月26日在台北辦婚宴。

廖奕琁曾是芭蕾舞者，後以模特兒工作為重心，她人氣也高，去年還獲網友票選人氣最夯的車模女神第2名。來自日本的鈴木有樹現年38歲，從廣告和MV發跡，2013年曾拍過台劇《我愛你愛你愛我》，去年參演田馥甄《靈魂伴侶》MV。

(中時)