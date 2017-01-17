電影《52赫茲我愛你》音樂捷運站聽得到 魏導也將開金口？

魏德聖新片是音樂愛情喜劇，因此找來４位歌手擔任演員。小球（左）和宇宙人小玉首次擔任電影主演。（圖／威視提供）

米非（左）和舒米恩也都是唱將型歌手。（圖／威視提供）

音樂喜劇《52赫茲我愛你》搭配片中主題曲，與台北市影委會合作，打造過年前最棒的完整城市行銷，戲裡戲外都將台北市打造成「幸福城市」，導演魏德聖表示：「希望藉由《52赫茲我愛你》的幸福感，將愛的甜蜜、城市的美好，傳達給大家！」而其中最特別的當屬《52赫茲我愛你》的電影音樂搖身一變成為台北捷運的站體環繞音樂以及進站音樂，正式於18日上線，魏德聖親自演唱開口演唱的歌曲則藏在電影中。

由台北市文化局與台北捷運公司共同推動的「台北聲音地景計畫」，從2015年開始進行，「站體環境音樂」從去年8月開始陸續上線，此次更是破天荒首度與電影合作，片中朗朗上口的歌曲成為捷運地景音樂，包括在捷運東門站的〈邱比特也要愛〉、西門站的〈DoMi沒有So〉、古亭站的〈52赫茲我愛你〉三段音樂，並正式於18日上線，讓通勤族在等捷運時，可以率先感受到電影中音樂的魔力。

導演魏德聖也難得開金口演唱，該片音樂總監之一李王若涵調皮的將魏德聖進錄音室演唱的一段〈今天是情人節〉放在自己臉書上，並且宣佈魏德聖的聲音也會出現在電影和原聲帶中，但如此大膽的舉動讓她也笑說：「感覺上PO完這篇可以跑路了，會被追殺的可能性很大啊！」

另一位音樂總監的李正帆此次負責將音樂重新編曲成為進站音樂，他形容創作的過程是用「將心比心、身歷其境」的去感受，包括要配合捷運站的喇叭、進站時閃紅燈的時間，還要顧到歌曲本身的音樂符號，有相當程度的困難，「不過政府機關真的很棒，很認真配合，還找來捷運的工程師幫忙我們調整。」

李正帆說由於《52赫茲我愛你》片中的音樂本身就擁有豐富的音樂符號，讓人聽了心情會非常愉悅，更形容這次的創作真的是難得的體驗，「這是我做唱片2、30年第一次和市民達到真正的互動，當捷運進站時，音樂響起就宛如一陣風一樣。」尤其首度聽到音樂在捷運站月台響起更讓他直呼「感動到都想哭了！」

《52赫茲我愛你》將於1月26日農曆春節上映，今年過年除了包紅包，還有限量的[我愛你888]孝親套票，四張電影票+兩個紅包只要888元，詳細電影資訊歡迎追蹤《52赫茲我愛你》粉絲團。

(中時)