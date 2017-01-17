傅園慧首次現身陸央視春晚彩排

大陸央視今天舉行第二次雞年春晚彩排。先前盛傳將在春晚演出小品的大陸游泳女將傅園慧首次現身彩排現場。陸媒報導，傅園慧不改活潑個性在現場和喜劇演員聊天、自拍忙不停。

新浪娛樂報導，央視春晚今天舉行第二次聯合彩排。除了之前曝光過的TFBOYS等大陸藝人再赴彩排現場外，知情人透露，先前在里約奧運爆紅的「洪荒少女」傅園慧也首度現身。

這名人士笑稱，傅園慧如傳說中一般活潑有趣。在後台等候時，她還圍住某位喜劇演員連稱人家「胖哥」，惹喜劇演員哭笑不得，直呼「別再叫我『胖』啦！」

而無論誰上前同她打招呼，她都熱情回覆對方，臨走時還和前來合影的演員主動親密自拍。就現場照片來看，傅園慧身著玫紅色羽絨服，短髮隨意紮成了一個小辮子，很可愛。

報導指出，儘管確認傅園慧今天出席春晚彩排，但究竟會以何種表演形式上場，還不得而知。1060117

(中央社)