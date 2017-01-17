假掃毒真勒索 菲警涉嫌綁殺韓商

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菲律賓國家調查局表示，去年10月間被綁架的1名南韓商人已經死亡，嫌犯是5名菲律賓警察，他們當時假藉掃毒名義押走受害人，並勒索鉅款。

前韓進造船廠的主管Jee Ick Joo，去年10月18日被警察帶走，菲律賓調查局得到的密報稱，他在當天就被殺害。

菲律賓調查局掃毒大隊隊長波利瓦（Ruel Bolivar）今天說，幹員找到處理南韓商人遺體的葬儀社，並出示Jee Ick Joo的照片，員工確認他被火化。

Jee Ick Joo的妻子聲稱，數名警察以掃毒為由強行押走他的丈夫，之後索討800萬披索（約新台幣575萬元）的贖金。經討價還價，對方同意降至500萬披索，但10月30日付款之後仍然不見丈夫獲釋。

葬儀社的老板現已被視為關係人之一，因為法律規定，處理遺體有一定的程序，包括必須取得死亡證明。

根據線報，涉案警員以3萬披索的代價，令葬儀社將Jee Ick Joo的遺體火化。

菲律賓總統杜特蒂正雷厲風行掃毒，媒體將不肖警察此種行為稱為「假掃毒真勒索」。

目前已有1名涉案警員向調查局投案。

南韓外交部對此案相當關切，稱南韓人在菲律賓的安全面臨威脅。1060117

(中央社)