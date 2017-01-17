陸第三方支付備付金集中存管 影響總額5000億人幣

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大陸第三方支付備付金集中存管4月上路，TrendForce旗下拓墣產業研究院最新研究顯示，阿里巴巴、騰訊等支付業者都將受衝擊，而無法再以備付金賺取利差，或展開其他金融業務，預估影響總額達5000億元人民幣。

拓墣分析師林雅惠表示，大陸官方2016年4月展開互聯網金融專項整治工作以來，出現多起企業併購或倒閉等行業洗牌狀況。根據拓墣統計，在傳統銀行政策開放與產業政策緊縮的雙重壓力下，光是2016年，就已出現至少13起企業併購案。

第三方支付作為大陸互聯網金融業務發展的源頭，自然關方整治的重點項目；截至目前，大陸官方提出禁止變相展開清算業務、客戶備付金集中存管與存管帳戶不計息等政策。

林雅惠指出，備付金是第三方支付機構在交易過程中代為保管的客戶資金，業者原本能藉此賺取利差，並展開其他金融業務。但新政上路後，第三方支付業者的業務推展將面臨嚴重侷限。

同時，林雅惠說，二維條碼支付解禁政策的實施，將有利已經積極佈局行動支付市場的傳統銀行，可能改寫當前第三方支付業者主導市場的局面。

此外，拓墣認為，阿里系的第三方支付品牌「支付寶」在大陸市占率超過5成，未來恐受到巨大衝擊。特別是從緊縮政策內容來看，幾乎是截斷螞蟻金服當前主要的盈利模式。

(旺報)