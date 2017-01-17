輪胎廠大火空污 桃市籲過敏體質避免外出

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桃園市中壢區輪胎工廠今天發生大火，延燒逾6小時，晚間近10時撲滅火勢，但大火造成空氣污染，桃園市政府環保局呼籲，有呼吸道疾病或過敏體質的老幼民眾盡量避免外出。

桃園市中壢區泰豐輪胎工廠下午傳出火警，火勢一發不可收拾，現場雖無人受困，但鐵皮建築全面燃燒，濃煙密布，消防人員全力灌救並在周邊防護以防止延燒。

桃園市政府環保局晚間表示，因火災產生明顯粒狀污染物散布於空氣中，造成空氣污染，後續將依違反空氣污染防制法第31條第1項告發，最高可處新台幣100萬元罰款；如有造成民眾財產損失，市政府將協助求償。

環保局說，將持續針對現場空氣品質進行監測，目前揮發性有機物濃度檢測是0.79ppm，判讀數值不高，研判主要污染物是碳黑產生之粒狀物的污染。

環保局表示，請民眾不用過度擔心，呼籲有呼吸道疾病或過敏體質之老幼民眾盡量避免外出。目前中壢警方及里辦公處已協助火場附近住戶疏散，大約有100多戶，同時區公所也配合疏散作業，啟動緊急收容機制。1060117

(中央社)