中壢泰豐輪胎火警 晚間近10時熄滅

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桃園市中壢區泰豐輪胎工廠下午傳出火警，火勢一發不可收拾，現場雖無人受困，但鐵皮建築全面燃燒，濃煙密布，在消防局搶救下，火勢已受控制，並於晚間9時51分熄滅。

桃園市環保局表示，因火災產生明顯粒狀污染物散布於空氣中，造成空氣污染，後續將依違反空氣污染防制法第31條第1項告發，最高可處新台幣100萬元罰款，如有造成民眾財產損失，市政府將協助求償。

環保局說，持續針對現場空氣品質進行監測，目前揮發性有機物濃度檢測是0.79ppm，判讀數值不高，研判主要污染物是碳黑產生之粒狀物的污染。

中壢警方及里辦公處已協助火場附近住戶疏散，大約有100多戶，同時區公所也配合疏散作業，啟動緊急收容機制。1060117

(中央社)