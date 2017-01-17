梅伊排除軟脫歐 英國將離開單一市場
英國首相梅伊（Theresa May）今天表示，英國將於脫離歐洲聯盟（EU）時離開歐盟單一市場，粉碎倫敦當局可能試圖尋求「軟脫歐」的臆測。
梅伊在各界等候已久的演說中，尋求將英國未來定義成貿易自由度遠高於歐洲的全球參與者。她也說，最終脫歐協議將交由國會表決。
這項承諾也幫助英鎊在貨幣市場重振旗鼓。英鎊兌美元匯率貶至30多年新低後，在梅伊演說期間走揚，創下盤中高點。
梅伊說，她將尋求與歐盟建立平等的夥伴關係，但不會採用其他與歐盟達成自貿協定的國家所享有的模式。
數個月來，外界批評梅伊的脫歐計畫不夠透明，而她今天在聲明中說，英國將離開歐盟單一市場，是其針對英國未來計畫提出迄今最明確的指標。
梅伊在倫敦告訴外國外交官員和英國脫歐協商小組：「我要清楚說明：我所提出的議案，不能意謂英國仍將是歐洲單一市場的成員。」
梅伊說：「反之，我們將透過全面、大膽且宏大的自由貿易協定，爭取進入歐盟市場的最佳管道。在某些範疇上，該項協議可能採納現有單一市場協定的要素。」
在法院裁定梅伊是否有權在未獲國會批准的情況下啟動脫歐程序前，梅伊先宣布將把最終的脫歐協議交由國會兩院表決。
她曾說，計畫於3月底展開為期兩年的脫歐協商程序。
梅伊在演說中也指出，英國脫歐後，歐盟若對英國祭出懲罰，以避免其他國家跟進，對歐洲國家將是一種自我傷害，英國不接受這樣的方式。
她又說，英國要談判自己的貿易協定，但要與歐洲進行免關稅、跨邊界貿易，盡可能不發生摩擦。（譯者：中央社劉文瑜）1050117
(中央社)
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