巴西央行：通膨降溫給予擴大寬鬆空間

巴西央行周二公布上周三例會會議紀錄顯示，決策官員仍對巴西疲弱不振的經濟表達憂心，加上通膨升勢放緩，於是將基準Selic利率一舉調降3碼至13％，跌破經濟學家眼鏡，但央行認為在無刺激通膨之虞下，加快降息速度，有助巴西經濟脫離空前的衰退泥淖。巴西去年通膨率從2015年的10.7％降到6.3％，儘管央行大舉降息，經濟學家仍維持今年通膨率4.8％的預估。

(工商)