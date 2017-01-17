參考、教科書交流平台 助弱勢送愛心

新北市立圖書館永和分館與民權分館二手「參考、考試用書交流平臺」。（葉書宏翻攝）

新北市立圖書館永和分館與民權分館二手「參考、考試用書交流平臺」，歡迎民眾可以將家中不再閱讀的參考書與考試用書捐出，一方面幫助有需要的人，將資源做最有效的利用，同時延續書的生命，為地球環保盡一份心力。

新北市立圖書館館長高鵬表示，許多人家中都會有已經用不到的教科書或參考書，但對弱勢家庭來說，購買這些書籍卻是不小的負擔。永和分館與永和民權分館設置的二手「參考、考試用書交流平臺」一直扮演著圖書中繼站的角色，回收讀者不再使用的各類考試與參考用書，提供交流服務，不僅讓資源再利用，同時協助弱勢孩童學習資源不足問題。

105年普考一般行政上榜的黃同學表示，準備考試期間經常利用永和分館「參考、考試用書交流平臺」的資源，作為自己的補充資料，架上琳瑯滿目跟考試相關的教科書和參考書都很實用，對自己助益很大，順利上榜後，也將自己準備考試的書籍捐出，希望可以幫助有需要的考生。

到圖書館幫孩子找參考書的廖媽媽則說，很感謝圖書館提供這麼棒的資源，她經常到圖書館為孩子挑選可用的參考書，不但可以省下買參考書的費用，孩子還可以汲取考取者的整理重點，真是一舉數得，看著孩子認真念書的神情，辛苦工作的疲憊都化為烏有。

永和分館江燕鳳主任說，許多弱勢家庭沒有多餘的金錢為孩子買參考書籍，永和分館「參考、考試用書交流平臺」設置後，常有家長親自前來為孩子挑選二手參考書，過完年，新學期即將開始，許多人在年終大掃除的時候，總是會清出孩子不再使用的參考書，如果隨著資源回收車當垃圾一起運走，是非常可惜的。

永和分館歡迎民眾可以將家中孩子不再使用的參考書、教科書、考試用書、以及工具書捐出，提供給有需要的人繼續使用，不但可以充分發揮書籍的智慧效能，同時讓知識伴著愛心在一個個需要的人手中流轉。詳細收書資訊請至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話(02)29495012。

(中時)