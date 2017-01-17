歲末圍爐 中和區公所關心獨居長者
歲末寒冬，為響應朱立倫市長所推動之共餐運動，讓愛綿延及落實社會福利，中和區公所於1月18日上午10時起，在中和區宸上名品飯店舉辦獨居老人歲末送暖圍爐餐會。
餐會由中和區公所主辦，中和志願服務隊承辦，除了善用政府資源並結合民間團體及慈善機構共襄盛舉，共邀請中和區130名列冊獨居長者共享社會溫暖，並於餐會前辦理中、西醫義診、義剪等活動，同時本區財團法人廣濟宮、福和宮發揮愛心致贈每位長者壹仟元春節禮金，新北市銀髮族協會贊助圍爐餐費外，並於餐會中安排志工舞蹈、替代役旺年天團及銀髮族協會佈佬樂團餘興表演等。
活動除本所志願服務隊志工協助義剪及接送照應長者外，服勤替代役男也加入服務行列。區公所表示，希望藉此活動讓老人家皆能感受到社會關懷及溫馨的年節氣氛，促使獨居長者能獲得更完善的照顧與關懷。
(中時)
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