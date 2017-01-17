泰豐周邊小學18日正常上課 校方備口罩

桃園市中壢區輪胎廠大火造成空氣污染，桃園市政府教育局今天表示，附近忠福小、新街小、自立小、中原小等學校明天正常上課，已請校方備妥口罩因應，並暫停戶外活動。

教育局晚間指出，泰豐輪胎大火事件，經環保局針對現場空氣品質進行監測，目前揮發性有機物濃度檢測為0.79ppm，判讀數值不高，研判主要污染物是碳黑產生之粒狀物的污染。請家長不用過度擔心，呼籲有呼吸道疾病或過敏體質之同學盡量避免外出。

教育局表示，附近忠福小、新街小、自立小、中原小等學校明天正常上課，已請校方備妥口罩因應，並暫停戶外活動，老師會多加注意學生狀況。

另外也提醒中壢區、平鎮區等鄰近鄉鎮市學校注意防範，教育局將持續與環保局聯繫，隨時觀測空氣品質情況。1060117

(中央社)