李俊俋：年金改革修法 2018年前完成

我要評比

民進黨立委也是年金改革專案小組成員李俊俋今天說，年金改革相關修法案約3、4月提出，2018年縣市長選舉以前一定會完成改革。

李俊俋下午受訪表示，行政院政務委員林萬億13日至立法院民進黨團年金改革專案小組，表達年金改革很重要，希望立委們不要缺席，與年金改革小組成員有些溝通。

李俊俋說，年金改革會議開會至今，反對者只有一個主張就是「不要改革最好」，目前尚未看到反對者具體主張，這樣的做法很難對社會交代，他預期年金改革國是會議結束、農曆春節過後約3、4月修法案會出爐，立法院最快一個會期、慢則兩個會期完成審查。

他表示，2018年以前年金改革一定會完成，「無論如何2018以前一定完成」，年金不改不行，馬上會面臨破產問題，原本規劃520前提出改革案，現在看起來會早一點。

李俊俋說，年金改革案，民進黨團有優先順序，先處理黨職併公職、退休所得替代率、18趴要逐年廢掉，總共涉及13個法規，一定要在立法院處理。1060117

(中央社)