行為不當 葉宜津開除助理

我要評比

立法委員葉宜津的陳姓助理，今（17）日處理同行友人酒駕，葉宜津晚間在臉書表示，已開除該名助理。

葉宜津臉書全文：

「針對媒體報導本辦公室助理酒駕事件，經查酒駕男子，並非辦公室助理，而是助理的友人。

對於酒後駕車，我深惡痛絶，但很不幸的，竟然跟這樣的新聞有所連結，真讓我心痛。

這次，雖然不是助理酒駕，但是他的行為仍有不當，除向社會大眾道歉外，並已開除該名助理。」

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(中時電子報)